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Atletico Madrid, Diego Costa’yı açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid, Diego Costa ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid, Diego Costa ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünün internet sitesinden "Eve hoş geldin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Diego Costa artık kırmızı-beyazlı. Atletico Madrid ve Chelsea kulüpleri, futbolcunun transferi için anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Diego Costa, yeni sözleşmesine imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Diego Costa’nın yarından itibaren takımın bir parçası olacağını ve antrenmanlara çıkacağını kaydeden Atletico Madrid, FIFA’nın transfer yasağından dolayı İspanyol futbolcunun 1 Ocak 2018’den itibaren maçlara çıkabileceğini hatırlattı.

28 yaşındaki forvet oyuncusu da Atletico Madrid Kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Evime döndüğüm için çok memnunum. Her zaman söyledim, Atletico Madrid benim evim ve burada olmaktan çok mutluyum. Takıma yardımcı olabilmek için çok büyük arzum var. Her zaman olduğu gibi her şeyimi takıma vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol takımında 18 numaralı formayı seçen Diego Costa, 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında Atletico Madrid’de oynamıştı.

Bu arada İspanyol basını, Diego Costa’nın Atletico Madrid ile imzaladığı yeni sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu ve başkent ekibinin, bonservis bedeli olarak Chelsea’ye 55 milyon avro artı başarıya endeksli 10 milyon avro ödeyeceğini öne sürdü.
 




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    2- 0
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    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
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    Kayserispor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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