Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçına hazır

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Vitoria Guimaraes maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes, yarın saat 20.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.