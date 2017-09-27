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Alperen Beğen Dardanelspor’da

Geçtiğimiz sezon oynadığı üst düzey futbolu ile Selimiyespor’da şampiyonluk yaşayan Alperen Beğen, Spor Toto 3.Lig 1. Grup takımlarından Dardanelspor’a transfer oldu.

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Geçtiğimiz sezon oynadığı üst düzey futbolu ile Selimiyespor’da şampiyonluk yaşayan Alperen Beğen, Spor Toto 3.Lig 1. Grup takımlarından Dardanelspor’a transfer oldu.

Başarılı oyuncu Alperen Beğen Üsküdar temsilcisi Selimiyespor U16 takımında gösterdiği başarılı performansla ve attığı gollerle göz kamaştırarak bir çok takımın transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Forvet oyuncusu olan 2001 Doğumlu Alperen Beğen, bitmeyen enerjisi, teknik kapasitesi ve kolay adam eksitebilme özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Profesyonel takımların takibine giren genç yeteneğin önümüzdeki sezonlarda geleceğin en iyi forvet oyuncularından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Alperen Beğen ” Bu transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Dardanelspor’a transfer olduğum için çok mutluyum başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Alperen Beğen kimdir?

Futbola 2009 Yılında Çekmeköyspor’da başlayan yetenekli oyuncu gösterdiği performansla 2013 Yılında Sancaktepe Belediyespor’a transfer oldu. 3 sezon kırmızı beyazlı formayı giyen Alperen son iki sezonda Selimiyespor’da futbol oynadı. Başarılı oyuncu 2017-2018 sezonundan itibaren Dardanelspor’un başarısı için mücadele edecek.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
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    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
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    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

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    T.Konyaspor
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    Gençlerbirliği
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    Trabzonspor
  • Göztepe
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    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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