Ahmet Nuri Çebi: 6 puanla başlayan ilk Türk takımıyız

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nuri Çebi, siyah-beyazlı ekibin Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.Keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Çebi, "6 puanla başlayan ilk Türk takımıyız. Beşiktaş ilkleri yapmaya devam edecektir. Daha güzel günler olacak. Bundan sonra işimiz daha kolay. Oynanacak çok maç var ama gruptan çıkma şansımız yüzde 70-80 civarında. Beşiktaş taraftarları her zaman aldığımız puanlarda büyük katkı vermiştir. Bugün de atmosfer çok güzeldi. Leipzig de çok etkilenmiştir diye düşünüyorum" dedi.Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Vodafone Park'taki yerini aldı. Gül karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile izledi ve mücadelenin ardından stattan ayrıldı.