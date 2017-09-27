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Ahmet Nuri Çebi: 6 puanla başlayan ilk Türk takımıyız

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nuri Çebi, siyah-beyazlı ekibin Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nuri Çebi, siyah-beyazlı ekibin Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Çebi, "6 puanla başlayan ilk Türk takımıyız. Beşiktaş ilkleri yapmaya devam edecektir. Daha güzel günler olacak. Bundan sonra işimiz daha kolay. Oynanacak çok maç var ama gruptan çıkma şansımız yüzde 70-80 civarında. Beşiktaş taraftarları her zaman aldığımız puanlarda büyük katkı vermiştir. Bugün de atmosfer çok güzeldi. Leipzig de çok etkilenmiştir diye düşünüyorum" dedi.

ABDULLAH GÜL DE MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Vodafone Park'taki yerini aldı. Gül karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile izledi ve mücadelenin ardından stattan ayrıldı.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »