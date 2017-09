Abdullah Avcı: Kazanmaya geldik

Braga Belediye Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro ile katıldı.Basın toplantısına, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i mağlup eden Beşiktaş’ı tebrik, yarın Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’a da başarılar dileyerek başlayan Avcı, Braga maçı hakkında şunları kaydetti:"Braga 1921’de kurulmuş bir takım. Özellikle son senelerde bu ligi devamlı oynayan, deneyimli bir takım. Bu ligin kültürüne sahip bir takımla mücadele edeceğiz. Hoffenheim’ı mağlup ettikleri maçı canlı izlettik, analizini yaptığımızda son zamanlarda gördüğüm en kompakt takım. Bu grupta ilk maçımızda berabere kaldık. Bu seviye çok farklı, bunun için deneyimli oyuncularımız var. Bu seviyede kolay rakip yok. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Umarım müsabaka istediğimiz gibi biter. Umarım karşılığını iyi alıp döneriz."Abdullah Avcı, Portekizli bir gazetecinin, "Bu maçın favorisi Braga mı?" sorusuna, "Grupta kuralar çekildiğinde Braga birinci torbadan geldi. Sıralamada favori gözüken takım. Kadrosunda 13 Brezilyalı oyuncu bulunan, 25 yaş ortalamasına sahip bir takım. Biz de deneyimli bir takımız, maçın kırılma anları var. Maçın ortada olduğunu düşünüyorum, çünkü 0-0 başlıyor." yanıtını verdi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, sakatlığı nedeniyle Braga karşısında forma giyemeyecek Emmanuel Adebayor’un çok önemli bir isim olduğunu aktararak, "Adebayor, uluslararası seviyede bir oyuncu. Sakatlığı var ama bununla yaşayamayız. Elimizdeki mevcutta her oyuncu sistemin bir parçasıdır. Önemli olan yarınki plan içinde neler yapabilecekleridir. Mevlüt Erdinç uluslararası seviyede, Mehmet Batdal da aynı şekilde. Maç 11’e 11 ve 0-0 başlıyor." şeklinde konuştu.Avcı, "Mossoro’dan Braga ile ilgili bilgi aldınız mı?" sorusunu ise, "Taktik iyi çıkarsa benden, kötü çıkarsa Mossoro’dan. Mossoro burada iyi hizmetlerde bulundu, şu anda bizim oyuncumuz. Tabii ki ondan da bilgiler alıyoruz. Önemli olan o bilgileri almanın dışında uygulamaktır." şeklinde yanıtladı.Medipol Başakşehir’in Brezilyalı oyuncusu Mossoro ise eski takımı Braga ile oynayacakları maçın kendisi için çok özel olacağını aktardı.Braga’nın kendisi için özel bir şehir olduğunun altını çizen Mossoro, "Burada çok sevgi ve saygı gösterildi, bundan çok mutluydum. Braga, Avrupa’daki son 3 maçında da galibiyet aldı, hem evinde hem de deplasmanda kuvvetli bir takım. Braga’nın oyun tarzı değişmedi, her zaman baskı yapan, zorlu bir takım. Tecrübesi olan bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz ilk maçımızı kazanamadık, amacımız buradan galip ayrılmak. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.Mossoro, kendi oynadığı dönemdeki Braga ile şu anki takımın çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Şu an sezon başı, ancak 5-6 maç oynandı. O dönemki Braga da birkaç yıl sonra başarılı olmuştu. Fiziksel olarak kuvvetli oyuncuları var. Play-off’ta zorlandılar ama kazanmayı bildiler. Ligde de iyi durumdalar. Şu anda 4-4-2 oynuyorlar. Zor bir maç olacak, zorlu bir rakip ama biz de hazırız." şeklinde görüş belirtti.AA