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53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılacak takımlar belli oldu

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alacak takımlar açıklandı. Organizasyonda; 4'ü Dünya, 8'i Pro Kıtasal 1'i de Türkiye Milli Takımı olmak üzere toplam 13 ekip yer alacak.

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10-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışacak takımlar resmen belli oldu. 11 ayrı ülkeden 13 takımın katılacağı organizasyonda yer alacak ekipler şu şekilde:

Ev Sahibi Takım

Türkiye Milli Takımı

Dünya Takımları

Astana Pro Team / Kazakistan
Bora - Hansgrohe / Almanya
Trek - Segafredo / Amerika
Emirates Team / Birleşik Arap Emirlikleri

Profesyonel Kıtasal Takımları

Androni Sidermec Bot Techhia / İtalya
Bardiani CSF / İtalya
Caja Rural - Seguros RGA / İspanya
CCC Sprandi Polkowice / Polonya
Gazprom - Rusvelo / Rusya
Soul Brasil Pro Cycling Team / Brezilya
WB Veranclassic Aquality Project / Belçika
Wilier Triestina - Selle Italia / İtalya

Ülkemizi uzun yıllardan beri bu yarışta temsil eden Torku Konya Şekerspor, organizasyonun bu yıl Pro Tour kategorisinde düzenlenmesinden dolayı TUR 2017'de yer alamayacak. Onun yerine, yine çoğuklukla Torkulu sporcuların yer aldığı Türkiye Bisiklet Milli Takımı, ülkemizi ev sahibi olarak temsil edecek.

Alanya'dan başlayıp İstanbul'da son bulan ve 6 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-15 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Sporcular toplam 1022 km yol katedecek.




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01 Ekim 2017 Pazar

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      -  
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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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