53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılacak takımlar belli oldu

10-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışacak takımlar resmen belli oldu. 11 ayrı ülkeden 13 takımın katılacağı organizasyonda yer alacak ekipler şu şekilde:Türkiye Milli TakımıAstana Pro Team / KazakistanBora - Hansgrohe / AlmanyaTrek - Segafredo / AmerikaEmirates Team / Birleşik Arap EmirlikleriAndroni Sidermec Bot Techhia / İtalyaBardiani CSF / İtalyaCaja Rural - Seguros RGA / İspanyaCCC Sprandi Polkowice / PolonyaGazprom - Rusvelo / RusyaSoul Brasil Pro Cycling Team / BrezilyaWB Veranclassic Aquality Project / BelçikaWilier Triestina - Selle Italia / İtalyaÜlkemizi uzun yıllardan beri bu yarışta temsil eden Torku Konya Şekerspor, organizasyonun bu yıl Pro Tour kategorisinde düzenlenmesinden dolayı TUR 2017'de yer alamayacak. Onun yerine, yine çoğuklukla Torkulu sporcuların yer aldığı Türkiye Bisiklet Milli Takımı, ülkemizi ev sahibi olarak temsil edecek.Alanya'dan başlayıp İstanbul'da son bulan ve 6 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-15 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Sporcular toplam 1022 km yol katedecek.