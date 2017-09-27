2 uçakla boşuna geldiler!

Sadece dün, 2 özel uçak ile İstanbul’a gelen Leipzigli futbolseverler, Vodafone Park’ta neye uğradıklarını şaşırdılar. Kendilerine ayrılan bölüm tamamen dolduran rakip taraftarlar, Beşiktaş’ın galibiyetinin ardından adeta çöktü kaldı.Siyah-Beyazlı kulübün efsane futbolcuları dün stattaki yerini aldı. Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman, Beşiktaş’ın galibiyetini tribünden izlediler. Yönetimin davetlisi olarak Vodafone Park’ta bulunan 4 efsane ile Siyah-Beyazlı taraftarlar fotoğraf çektirme yarışına girdiler.