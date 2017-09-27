1907 Fenerbahçe fırtına gibi!

1907 Fenerbahçe Espor Takımı, League of Legends’de Türkiye Şampiyonu olarak Çin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılmıştı.Ön elemede D Grubu’ndaki iki maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler, lider olarak 2. tura yükselmeyi başardı.1907 Fenerbahçe, bu turda Brezilya’dan Team oNe ile eşleşti. Temsilcimiz, cuma sabahı rakibiyle 5 maçlık bir seri oynayacak. Sarı-Lacivertliler bu eşleşmeyi kazanırsa, Worlds 2017’de grup aşamasına kalacak.