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1907 Fenerbahçe fırtına gibi!

1907 Fenerbahçe Espor Takımı, League of Legends’de Türkiye Şampiyonu olarak Çin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılmıştı.

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1907 Fenerbahçe Espor Takımı, League of Legends’de Türkiye Şampiyonu olarak Çin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılmıştı.

Ön elemede D Grubu’ndaki iki maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler, lider olarak 2. tura yükselmeyi başardı.

1907 Fenerbahçe, bu turda Brezilya’dan Team oNe ile eşleşti. Temsilcimiz, cuma sabahı rakibiyle 5 maçlık bir seri oynayacak. Sarı-Lacivertliler bu eşleşmeyi kazanırsa, Worlds 2017’de grup aşamasına kalacak.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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