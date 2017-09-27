11. TÜBAD Turnuvası başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek 11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'ndavemücadele edecek.Turnuvada yarın Olympiakos-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basket maçları oynanacak. İlk günün galipleri, 30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da finalde karşılacak. İlk maçlarını kaybeden takımlar ise aynı gün saat 13.00’te üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.Turnuvanın karşılaşmaları TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.