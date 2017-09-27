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11. TÜBAD Turnuvası başlıyor

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası yarın başlayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek 11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basket ve Olympiakos mücadele edecek.

Turnuvada yarın Olympiakos-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basket maçları oynanacak. İlk günün galipleri, 30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da finalde karşılacak. İlk maçlarını kaybeden takımlar ise aynı gün saat 13.00’te üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Turnuvanın karşılaşmaları TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »