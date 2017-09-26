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Yüzme maratonunda Adanalı Ece Turgut birinci oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Ece Turgut, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 247 sporcunun mücadele verdiği Edremit Belediyesi Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu’nda 20-25 yaş kategorisinde birinciliği kazandı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’nda görev yapan, eski milli yüzücü Ece Turgut, bu yıl ilki organize edilen Edremit Belediyesi Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu’nda Adana’yı temsil etti. Ece Turgut, 247 sporcunun katıldığı maratonda 2 bin metrelik parkuru 40.11.59’luk derecesiyle birinci olarak kat etti. 20-25 yaş kategorisinde şampiyon olan Ece Turgut, genel klasmanda ise ikincilik elde etti. Ece Turgut, memleketine kupa ve madalya kazandırmanın sevincini yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye spora ve sporcuya verdiği büyük destekten dolayı teşekkür eden Ece Turgut, Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy’un sağladığı kolaylıklarla hem çalışma hem de spor hayatını sürdüreceğini belirtti.

Ece Turgut, 22 Ekim’de Adana’da gerçekleştirilecek Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası’na hazırlandığını, bu yarışta da iddialı olduğun vurguladı.

İHA




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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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15 Demir Grup Sivasspor 6 6
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