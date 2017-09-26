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Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut oldu

Malatyaspor, Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

26 Eylül 2017, Salı 18:11

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Malatyaspor’un, Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaştı.

Ertuğrul Sağlam'ın takımdan ayrılmasının ardından Malatya yönetimi; Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez, Bülent Korkmaz ve Erol Bulut isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin yeni hocası, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut oldu. 

Öte yandan İstanbul Başakşehir de resmi internet sitesi üzerinden Bulut'la yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Öte yandan, kendisinden boşalan yardımcı antrenörlük görevine teknik heyetimizden Orhan Ak getirilmiştir."




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8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
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11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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