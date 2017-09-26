Yanal, hem kendinin hemde Trabzonspor'un kaderini belirleyecek

Yanal'ın Beşiktaş'a şansızlığını kırmak istiyor

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan, kritik haftaya giriyor.Arzu edilen sonuçların gelmemesi üzerine sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi,maçına dönüm noktası olarak bakarken, Teknik Direktörda hem kendinin hemde bordo-mavili takımın bu sezonki kaderini belirleyecek.Trabzonspor, kritik haftaya 3 puanla kapatmak isterken,'da'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un’a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-405.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-103.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-207.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-015.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-111.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-016.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0İHA