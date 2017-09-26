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Yanal, hem kendinin hemde Trabzonspor'un kaderini belirleyecek

Trabzonspor'da geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bugüne kadar galibiyeti bulunmadığı Beşiktaş karşısında kritik maça çıkacak. Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek.

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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik haftaya giriyor.

Arzu edilen sonuçların gelmemesi üzerine sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına dönüm noktası olarak bakarken, Teknik Direktör Ersun Yanal da hem kendinin hemde bordo-mavili takımın bu sezonki kaderini belirleyecek.

Yanal'ın Beşiktaş'a şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor, kritik haftaya 3 puanla kapatmak isterken, Ersun Yanal'da Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş’a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)
14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

İHA




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »