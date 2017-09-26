Yanal’dan kötü istatistik

Pazar günüile karşılaşacak olan’de teknik direktörSiyah-Beyazlılar’a karşı olan şanssızlığı kırmak istiyor.Karadeniz ekibinin başında toplamda 8 kez Kartal’la karşılaşan 55 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Yanal söz konusu maçlardan 6 mağlubiyet alırken, 2 m ise beraberlikle ayrıldı.