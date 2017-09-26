Xabi Alonso hoca olacak

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla futbola veda eden İspanyol yıldız Xabi Alonso, yeşil sahalardan daha fazla uzak kalamayacağını açıkladı. 35 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, futboldakikariyerine artık teknik adam olarak devam edeceğini belirtti. Hatta Alonso’ya bazı kulüplerden de teklifler geldiği konuşuluyor.