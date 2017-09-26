Vodafone Park'ta kötü sürpriz

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Beşiktaş - Leipzig (CANLI)

'ne deplasmandagalibiyetiyle başlayangruptaki ikinci maçında Alman ekibiile'ta karşı karşı geldi.maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Bu arada Siyah Beyazlı taraftarlar telefonlarının ışıkları ile teknik aksaklığı görsel bir şölene çevirdiler.Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi. 10 dakikalık bir duraksamanın ardından elektrikler yeniden geldi. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmasının ardından hakem Sergei Karasev oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.