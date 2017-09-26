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Vodafone Park'ta kötü sürpriz

Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi. 10 dakikalık bir duraksamanın ardından elektrikler yeniden geldi. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmasının ardından hakem Sergei Karasev oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

26 Eylül 2017, Salı 23:15

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Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşı geldi.

Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Bu arada Siyah Beyazlı taraftarlar telefonlarının ışıkları ile teknik aksaklığı görsel bir şölene çevirdiler.

Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi. 10 dakikalık bir duraksamanın ardından elektrikler yeniden geldi. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmasının ardından hakem Sergei Karasev oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.
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Beşiktaş - Leipzig (CANLI)



 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »