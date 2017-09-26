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Vitoria SC kafilesi Konya'da

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vitoria SC kafilesi Konya'ya geldi.

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Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vitoria SC kafilesi Konya'ya geldi. 

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci haftasında 28 Eylül Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacağı Vitoria SC kafilesi özel uçakla Konya'ya geldi.

Kafileyi havalimanında Atiker Konyaspor yöneticileri karşıladı. Portekiz temsilcisinin yöneticilerine çiçek ve Mesnevi hediye edildi. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
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    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
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    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »