Türkiye’nin rakibi Polonya

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.Play-off etabında kazanan takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Polonya’yı yenmesi durumunda, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.Gruplarında birinci olan Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan, Avrupa Şampiyonası’nda doğrudan çeyrek finale çıkarken, dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendi.AA