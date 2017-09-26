“Türk Futbolunda Altyapı Paneli” Şanlıurfa’da düzenlendi

'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Nedim Delibaş’ın yaptığı panele, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Beşiktaş’ta uzun yıllar yöneticilik yapmış isimlerden Sinan Vardar ile Kalkınma Bakanlığı Müşaviri Doç. Dr. Abdülkerim Gök konuşmacı olarak katılırken, amatör spor kulüpleri başkanları ve çok sayıda sporsever de panelde yer aldı. Ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci panelde hazır bulundu.Ev sahibi, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan panelde amatör sporun önemine vurgu yapılarak, yapılan çalışmanın diğer illere de örnek olması temennisinde bulunuldu.Açılış konuşmalarının ardından panelde ilk olarak, Beşiktaş’ta uzun yıllar yöneticilik yapmış isimlerden Sinan Vardar profesyonel kulüplerde amatörlerin durumunu değerlendirdi.Ardından söz hakkı alan Kalkınma Bakanlığı Müşaviri Doç. Dr. Abdülkerim Gök ise Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin spor ile birlikte önemine vurgu yaptı.Özellikle altyapıda Türkiye’nin lokomotif kulübü, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Altınordu Spor Kulübü'nün altyapıda yetiştirdiği sporculara değindi.Son olarak söz hakkı alan İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, 30 yıllık birikimlerini sporseverlerle paylaştı.