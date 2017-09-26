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Trabzonspor’da Beşiktaş hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası, basın mensuplarına ve taraftara açık tutuldu.

Ersun Yanal, antrenmandan önce oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan idmanda, koşu ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililerde Juraj Kucka ile Okay Yokuşlu, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA




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    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
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    Kayserispor
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    Galatasaray

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1 Galatasaray 6 16
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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »