  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Toro Rosso’da sürpriz değişiklik

Formula 1 takımlarındanToro Rosso, sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix’sinde Rus pilotu Daniil Kvyat’ın yerine Red Bull’un genç test pilotu Fransız Pierre Gasly’ye şans verecek.

  • - A
  • + A
Toro Rosso Takım Direktörü Franz Tost, bu hafta Malezya’da yapılacak yarışta, İspanyol Carlos Sainz’ın takım arkadaşının Red Bull’un test pilotu Fransız Gasly olacağını açıkladı.

Kyvat’ın bu sezonki performansını yetersiz bulduklarını belirten Tost, "Torro Rosso’nun bağlı olduğu Red Bull takımı, Formula 1 gelişim programı kapsamında birçok yetenekli genç pilot yetiştiriyor. Biz de önümüzdeki yarışta Pierre’e şans vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1’de bu sezon 14 yarış sonunda Torro Rosso pilotlarından Sainz’ın 48, Kyvat’ın ise sadece 4 puanı bulunuyor. Genç yetenek Gasly, 2016’da GP2 Serisi’nde şampiyonluğa ulaşarak dikkati çekmişti.

AA




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »