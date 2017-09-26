Toro Rosso’da sürpriz değişiklik

Toro Rosso Takım Direktörü Franz Tost, bu hafta Malezya’da yapılacak yarışta, İspanyol Carlos Sainz’ın takım arkadaşının Red Bull’un test pilotu Fransız Gasly olacağını açıkladı.Kyvat’ın bu sezonki performansını yetersiz bulduklarını belirten Tost, "Torro Rosso’nun bağlı olduğu Red Bull takımı, Formula 1 gelişim programı kapsamında birçok yetenekli genç pilot yetiştiriyor. Biz de önümüzdeki yarışta Pierre’e şans vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Formula 1’de bu sezon 14 yarış sonunda Torro Rosso pilotlarından Sainz’ın 48, Kyvat’ın ise sadece 4 puanı bulunuyor. Genç yetenek Gasly, 2016’da GP2 Serisi’nde şampiyonluğa ulaşarak dikkati çekmişti.AA