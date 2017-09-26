Tolga Ciğerci'nin başarısının sırrı o görüşmede gizli!

Galatasaray
'da geçen sezona iyi başlayan ancak daha sonra takımının düşen performansıyla birlikte gerileyen ve sık sık eleştiri oklarının hedefinde kalan Tolga Ciğerci
bu yıl sergilediği oyun ile geçmişi unutturdu. Geride kalan sezonda sakatlık nedeniyle uzun bir süre takımdan da ayrı kalan milli futbolcu yılmadan sürdürdüğü çalışmalarının meyvesini almaya başladı. 6 haftada attığı 5 golle Avrupa’nın en büyük 5 liginde en golcü orta sahası durumuna geldi.
‘PES ETMEK YAPIMDA YOK’
Geçen sezon eleştirilirken aldığı ücret bile tartışılır hale gelen Tolga kendisine moral vermek isteyen teknik ekip ve yöneticilere “’Ben çalışıp en kısa sürede yeniden performansımı en üst düzeye çekeceğim. Biliyorum ki ben iyi olunca eleştiriler de dağılır. Benim yapımda pes etmek, yılmak yok” yanıtıyla bu günlerin sinyalini vermişti. Ancak Tolga’nın üst seviyeye çıkan performansının perde arkasında olan belki de en büyük detay Igor Tudor ile yaptığı konuşmalar.
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‘GOLE YAKIN OLACAKSIN’
Hırvat teknik adam 2017-18’in takımında rolünü ve önemini öğrencisine şu sözlerle aktarda: “Bu sezon sistemimiz çok değişecek. Seni sol kanatta düşünüyorum. Planımda geçiş futbolunu sahaya yansıtmak var. Sen bu olanda benim ekstram olacaksın. Gole daha yakın oynatacağım seni. Rakip savunma eşleşmelerinde, bize karşı kapanan takımlara karşı sen bir fazlamız olacak, bütün boşluklara gireceksin. Zaten koşu mesafelerin yüksek. Ama gol vuruşlarını da iyileştirmelisin.”
AYAK İÇİ VURUŞA ÇALIŞTI
İşte bu konuşma sonrası değişen sistemle Tolga da yükselişe geçti. Bursa’da kendisinin de açıkladığı gibi Tolga geçtiğimiz sezon da sık sık şut deniyordu. Ancak bu denemelerde takımın farklı oyun yapısından dolayı önü daha kapalı oluyordu. Ayrıca sezon başından beri özellikle araya koşular ve ayak içi şutlar için yaptığı ekstra çalışmalar yükselen performansında önemli rol oynadı.
Kaynak: Şampiy10
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