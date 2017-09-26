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Tolga Ciğerci 2 hafta yok!

Galatasaray'ın en forma oyuncularından biri olan Tolga Ciğerci'nin, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

26 Eylül 2017, Salı 11:59

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Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'le birlikte takımın gol yükünü çeken ve geride kalan 6 maçta 5 gol kaydeden Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi.

Galatasaray Sağlık Kurulu, Tolga Ciğerci'nin, fedakarlık yaparak oynayan ve eklem kapsülünde oluşan ödem nedeniye en az 2-3 hafta dinlendirilmesini öngördü.

Sağlık Kurulu, Geçmişte yaşadığı fasya yırtığı nedeniyle Tolga'yı korumak ve ciddi bir sakatlık yaşamaması nedeniyle koruma amacı ile dinlendirmek istiyor. 

İğne tedavisi ile fedakarlık yaparak forma giyen Tolga Ciğerci, Karabükspor maçında forma giymeyecek




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »