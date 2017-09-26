Tolga Ciğerci 2 hafta yok!

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'le birlikte takımın gol yükünü çeken ve geride kalan 6 maçta 5 gol kaydeden Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi.Galatasaray Sağlık Kurulu, Tolga Ciğerci'nin, fedakarlık yaparak oynayan ve eklem kapsülünde oluşan ödem nedeniye en az 2-3 hafta dinlendirilmesini öngördü.Sağlık Kurulu, Geçmişte yaşadığı fasya yırtığı nedeniyle Tolga'yı korumak ve ciddi bir sakatlık yaşamaması nedeniyle koruma amacı ile dinlendirmek istiyor.İğne tedavisi ile fedakarlık yaparak forma giyen Tolga Ciğerci, Karabükspor maçında forma giymeyecek