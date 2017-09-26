Thunder, yeni yıldızlarını tanıttı

Yeni sezon adına yıldızı'un yanınave'i ekleyen'ın yeni isimleri kamera karşısına geçti.Carmelo Anthony, Paul George ve Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder formasını, fotoğraf çekimiyle ilk kez birlikte giymiş oldular.Yıldız isimlerin yanındaveda yer aldı ve takımın bu sezon oynaması planlanan ilk beş ile poz verilmiş oldu.