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Tekerlekli kayakçılar FIS için yarıştı

Erzurum’un Kandilli Kayak Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Kayak Yarışları nefes kesti.

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Türkiye Kayak Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Tekerlekli Kayak FIS Puan yarışları Konaklı ve Kandilli Kayak Merkezleri’nde yapıldı.

Yarışma Koordinatörü Necati Kaplan yönetiminde yapılan FIS yarışları oldukça çekişmeli geçti. Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarışların ilk gününde sporcular Konaklı Kayak Merkezi’ne 10 kilometre klasik tırmanış yaptı.

Yarışların ikinci ve üçüncü gününde Kandilli Kayak Merkezi Biathlon pistinde 10 kilometre serbest yarışlar yapıldı. 12 erkek, 11 bayan kayakçının yarıştığı müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Genelde Türk Sporcuların birincilik kürsüsüne çıktığı yarışlarda, kayakçılar FIS puanlarını artırdı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürü Murteza Cengiz, Aşkale İlçe Müdürü Şuayip Gacır ve Kayak Federasyonu’ndan Necip Fazıl Kishalı’nında izlediği yarışlarda başarılı olan sporcular büyük bir sevinç yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bugüne kadar 2011 UNIVERSIADE ve EYOF 2017 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum’un birçok uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Taşkesenligil, Kayak Federasyonu’nun düzenlediği Tekerlekli Kayak FIS yarışlarında da üç ülkenin yarıştığına değinerek, başarılı olan sporcuları kutladı.

İHA




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