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Sporting Lizbon-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, Sporting Lizbon'a konuk olacak. Peki, Sporting Lizbon-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

27 Eylül 2017, Çarşamba 01:52

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sporting Lizbon sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan iki takım José Alvalade'de liderlik mücadelesi verecek. Jorge Jesus'lu Lizbon güçlü rakibini taraftarlarını önünde devirmek istiyor. La Liga'da fırtınalar estiren Barcelona ise fire vermeden çıkışını Şampiyonlar Ligi'ndede sürdürmek istiyor. Milli futbolcumuz Arda Turan kadroda bulunmuyor.

Sporting Lizbon-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 4'den naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Sporting Lizbon: Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao, Carvalho, Battaglia, Martins, Fernandes, Acuna, Dost

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, İniesta, Busquets, Paulinho, Deulofeu, Messi, Suarez
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Arda Turan kadroya alınmadı

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, sakatlıktan çıkmış  olmasına rağmen art arda 3 maçtır Arda Turan'ı kadro dışı bırakmayı tercih etti.  Bu sezon hiçbir maçta Türk futbolcuya forma şansı vermeyen Valverde, Arda'yı  sadece ligin ilk haftasında kadroya almış ancak Real Betis'e karşı oynanan maçta  da oynatmamıştı.

İki takım bu maçla birlikte tarihleri boyunca 5. kez karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon 1, Barcelona 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı. Sporting Lizbon 5 gol atarken, Barcelona 10 golle karşılık verdi..
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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