Sporting Lizbon-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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'ndasahasında'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan iki takım José Alvalade'de liderlik mücadelesi verecek. Jorge Jesus'lu Lizbon güçlü rakibini taraftarlarını önünde devirmek istiyor. La Liga'da fırtınalar estiren Barcelona ise fire vermeden çıkışını Şampiyonlar Ligi'ndede sürdürmek istiyor. Milli futbolcumuzkadroda bulunmuyor.Bu akşambaşlayacak karşılaşma'den naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...: Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao, Carvalho, Battaglia, Martins, Fernandes, Acuna, Dost: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, İniesta, Busquets, Paulinho, Deulofeu, Messi, SuarezBarcelona Teknik Direktörü, sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen art arda 3 maçtır'ı kadro dışı bırakmayı tercih etti. Bu sezon hiçbir maçta Türk futbolcuya forma şansı vermeyen Valverde, Arda'yı sadece ligin ilk haftasında kadroya almış ancak Real Betis'e karşı oynanan maçta da oynatmamıştı.İki takım bu maçla birlikte tarihleri boyunca 5. kez karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon 1, Barcelona 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı. Sporting Lizbon 5 gol atarken, Barcelona 10 golle karşılık verdi..