Sporting Lizbon -Barcelona maç sonucu: 0-1

Ligde oynadığı ilk 6 maçtan galip ayrılan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'u Camp Nou'da 3-0 deviren Barcelona'nın yükselişi sürüyor.D Grubu'ndaki ilk müsabakasında Olympiakos'u mağlup eden Sporting Lizbon'a, Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk olan Katalanlar, bu zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılmayı başardı.İspanyol futbolcu Sebastian Coates'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle kazanan Barcelona, galibiyet serisini bozmadı.Rui Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao, William, Battaglia, Gelson Martins, Acuna, B.Fernandes, DoumbiaTer Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suarez, Messi, Alba, S. Roberto, Umtiti.