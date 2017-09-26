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Sporting Lizbon -Barcelona maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Sporting Lisbon'u, Sebastian Coates'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

27 Eylül 2017, Çarşamba 23:55

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Ligde oynadığı ilk 6 maçtan galip ayrılan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'u Camp Nou'da 3-0 deviren Barcelona'nın yükselişi sürüyor.

D Grubu'ndaki ilk müsabakasında Olympiakos'u mağlup eden Sporting Lizbon'a, Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk olan Katalanlar, bu zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

İspanyol futbolcu Sebastian Coates'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle kazanan Barcelona, galibiyet serisini bozmadı.

Sporting'in ilk 11'i: Rui Patricio, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao, William, Battaglia, Gelson Martins, Acuna, B.Fernandes, Doumbia

Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suarez, Messi, Alba, S. Roberto, Umtiti.
 




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