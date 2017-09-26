Son dakika Elif Elmas'ın lisansı çıkarıldı

17 yaşında'ye transfer olan ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına girenın lisansı çıkartıldı.'nda da forma giyen genç orta saha ocak ayından itibarenforması giyebilecek.Eljif Elmas Makedonya kulübü Robotnicki'de yetişmiş ve bir çok kulüp kendisini kadrosuna katmak için yarışmıştı.Fenerbahçe genç futbolcu ile daha önce 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.