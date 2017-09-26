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Son dakika Elif Elmas'ın lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe'ye 18 yaşına giren genç oyuncu Elif Elmas'ın lisansı çıkardı. Makedon futbolcu ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

26 Eylül 2017, Salı 15:05

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17 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Elif Elmas'ın lisansı çıkartıldı. 

Makedonya Milli Takımı'nda da forma giyen genç orta saha ocak ayından itibaren Fenerbahçe forması giyebilecek.

Eljif Elmas Makedonya kulübü Robotnicki'de yetişmiş ve bir çok kulüp kendisini kadrosuna katmak için yarışmıştı. 

Fenerbahçe genç futbolcu ile daha önce 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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