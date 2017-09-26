Soma Zafer Spor Avrupa’da yılın kadın futbol takımı seçildi

Maden kazasından sonra sosyal sorumluluk projesi olarak başlayantarafından 86 aday ülkeden, 50 farklı spor dalında başvurunun gerçekleştiği yarışmada, takım sporları dalında birinciliği kazandı. Türkiye Soroptimist Federasyonunun üyeleri, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Demiraslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Erdinç, Türkiye Soroptimist Federasyonları Başkan Yardımcısı İsmet Tekin, Marmara Kulüpleri Başkanı Aslı Velidedeoğlu, kulüp yönetimi ve sporcularının katılımı ile Azot Lokalinde bir ödül töreni yapıldı.Türkiye Soroptimist Federasyonları Başkan Yardımcısı İsmet Tekin, “Somalı kızlarımızı başarısından dolayı kutluyoruz. Türkiye Soroptimist Federasyonu Türkiye’nin 39 ilinde çeşitli çalışmalar yapan uluslar arası bir kadın derneğidir. Amaçlarımız toplumdaki kadın ve kız çocuklarını toplum içindeki değerini yükseltmek için beş alanda eğitim, sağlık, ekonomi, insan hakları, sürdürülebilir çevre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada da kadının sporda ve toplumun her alanında yükselmesinin önemini vurgulamak altını çizmektir ” dedi.Konu hakkında bir açıklamada bulunan Kulüp Başkanı ve Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Hakan Arslancan ise, “Kulübümüze büyük destekleri olan Soroptimist Federasyonunun değerli başkan, yönetici ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaların uzaklardan değer bulması bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu projeye başladığımızda bir çok kişi Soma gibi bir yerde kadın futbol takımının olamayacağını bu işi başaramayacağımızı düşünmekteydi, fakat bugün Soma’nın kızlarından oluşan uluslar arası farkındalığı olan, milli takımların değişik kategorilerini 6 sporcu ile destekleyen bir kadın futbol takımına sahibiz. Bu konuda elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.