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Sırada Larin var

Kara Kartal, Vida’nın ardından Cyle Larin’i de bitirmek için atağa kalktı. 22 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla ön anlaşma sağlayan yönetimin, bu oyuncuyu da Ocak ayında bedelsiz olarak renklerine bağlaması bekleniyor.

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Transferde gelecek vaad eden isimlerin de peşine düşen Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda takımın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson’ın önerisi sonrasında Cyle Larin’i hedefleri arasına almıştı. ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City’nin 22 yaşındaki Kanadalı forvetiyle ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar, genç yıldız adayıyla da el sıkıştı.

Yönetimin, Domagoj Vida’nın ardından 1,86’lık futbolcuyu da Ocak ayında renklerine bağlaması bekleniyor. Kulübü Orlando City’le sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan Larin, transfer gerçekleşirse Kara Kartal’a bedelsiz olarak katılacak.

Piyasa değeri 20 milyon TL

Bu sezon ABD Major Lig’de Orlando City formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Cyle Larin, rakip fileleri 12 kez havalandırıp 2 de asist yapmıştı. Özellikle bitirci vuruşlarıyla dikkat çeken Larin, hava toplarında da etkin görüntüsüyle tanınıyor. Kanada Futbolu’nun son dönemde en çok gelecek vaad eden isimleri arasında yer alan Larin’in, piyasa değeri 5 milyon Euro (20 milyon TL) civarında bulunuyor.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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