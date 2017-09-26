Sırada Larin var

İlişkili Haber

Ali Palabıyık'ın notu belli oldu

Transferde gelecek vaad eden isimlerin de peşine düşen Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda takımın Kanadalı ön liberosu’ın önerisi sonrasında Cyle Larin’i hedefleri arasına almıştı.Major Lig ekiplerinden’nin 22 yaşındaki Kanadalı forvetiyle ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar, genç yıldız adayıyla da el sıkıştı.Yönetimin,’nın ardından 1,86’lık futbolcuyu da Ocak ayında renklerine bağlaması bekleniyor. Kulübü Orlando City’le sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan Larin, transfer gerçekleşirse’a bedelsiz olarak katılacak.Bu sezon ABD Major Lig’de Orlando City formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Cyle Larin, rakip fileleri 12 kez havalandırıp 2 de asist yapmıştı. Özellikle bitirci vuruşlarıyla dikkat çeken Larin, hava toplarında da etkin görüntüsüyle tanınıyor. Kanada Futbolu’nun son dönemde en çok gelecek vaad eden isimleri arasında yer alan Larin’in, piyasa değeri 5 milyon Euro (20 milyon TL) civarında bulunuyor.