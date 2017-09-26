‘Şimdi sıra Galatasaray’da’

, iddialı açıklamalar yaptı.vemaçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Sambacı, “En büyük hayalim’a gol atmak. Josef bana, bunun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Umarım hayalimi gerçekleştiririm” dedi.Yıldız futbolcu,’ı da yenerek zirve yürüyüşüne devam edeceklerini söyledi.