Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi 11’inde kalede

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 32 takımın teknik patronları arasında yapılan 11’de kalede yer aldı.UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele 32 takımın teknik direktörlerinden bir 11 oluşturdu. UEFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan 11’de kalede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yer aldı. Güneş'in, kadroda bulunanlar içinde en yaşlı olması dikkatlerden kaçmadı. 3-5-1-1 dizilişinde yapılan listenin orta sahasında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone yer alıyor.UEFA tarafından belirlenen 11’de şu isimler bulunuyor:Şenol Güneş (Beşiktaş) - Carrera (Spartak Moskova), Pochettino (Tottenham), Milanic (Maribor) - Conceiçao (Porto), Van Bronckhorst (Feyenoord), Pep Guardialo (Manchester City), Conte (Chelsea), Simione (Atletico Madrid) - Zinedine Zidane (Real Madrid) - Ernosto Valvarde (Barcelona)