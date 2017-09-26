  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi 11’inde kalede

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 32 takımın teknik patronları arasında yapılan 11’de kalede yer aldı.

  • - A
  • + A
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 32 takımın teknik patronları arasında yapılan 11’de kalede yer aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele 32 takımın teknik direktörlerinden bir 11 oluşturdu. UEFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan 11’de kalede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yer aldı. Güneş'in, kadroda bulunanlar içinde en yaşlı olması dikkatlerden kaçmadı. 3-5-1-1 dizilişinde yapılan listenin orta sahasında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone yer alıyor.

UEFA tarafından belirlenen 11’de şu isimler bulunuyor:

Şenol Güneş (Beşiktaş) - Carrera (Spartak Moskova), Pochettino (Tottenham), Milanic (Maribor) - Conceiçao (Porto), Van Bronckhorst (Feyenoord), Pep Guardialo (Manchester City), Conte (Chelsea), Simione (Atletico Madrid) - Zinedine Zidane (Real Madrid) - Ernosto Valvarde (Barcelona)

 




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »