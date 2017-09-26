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Samsunlu ragbiciler Türkiye 2’ncisi oldu

İstanbul Yenibosna Stadyumunda 8 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye erkekler 7’li Ragbi Bölgesel Ligi Şampiyonası’nda Samsun Oliympian Sharsk Ragbi takımı Türkiye 2’ncisi oldu.

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Daha önce Türkiye 7'li Ragbi Bölgesel Ligi ön eleme maçları 16 takımın katılımı ile 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde oynanmış, Doğu ve Batı Grubundan 4’er takım finale kalmış be Samsun temsilcisi grubu ikinci tamamlamıştı. Doğu ve Batı gruplarında ilk dörde kalan takımlar, 24 Eylül Pazar Günü İstanbul Bahçelievler Yenibosna Stadyumunda yapılan Türkiye Bölgesel Ligi Şampiyonası'nda 1'incilik için mücadele ettiler.

16 takım arasından Türkiye ikinciliğine uzanan Samsun Ekibine kupayı Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol As Başkanı Güngör Doğanay verirken, takım sporcularına federasyon yönetim kurulu tarafından madalyalar takdim edildi.

Turnuvanın ardından Samsun’a gelen ve alınan başarının ardından konuşan Başkan Erkan Göral, “Türkiye’de İlk kez düzenlenmeye başlanan bu ligin 2'ncilik kupasını Karadeniz ekibi olarak Samsun’a getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız işlerin üstüne koyarak ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemize ve şehrimize daha büyük başarılar kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu şehri bir kez daha gururlandıran antrenör ve sporcularıma savaşçı ruhları ve başarılarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Başarının mimarlarından olan Antrenör Engin Yüksel ise, “Gerek oynadıkları oyun gerekse gösterdikleri profesyonellikten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Lig bize çok iyi yolda olduğumuzu gösterdi. Daha iyisini yapmak ve Samsun’a başarılar getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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