Şair Gençer O'nun Kocaeli at yarış tahminleri

SANBERK bu pistte iyi koşmuştu grubun uygunluğunu değerlendirir

26 Eylül Salı. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Altılı Ganyan’a Şartlı-4 dişi yarışı ile başlıyoruz. Son yarışlarına baktığımızda 5 nolu To Be By Your Side favorimdir. Belli bir form tutturup iyi koşan bu arıkan Tatvan Kızılca gibi güçlü bir rakip ile koştu ve ikinci kaldığı yarışı tatminkardı. Bu koşuda To Be By Your Side kadar 1 nolu Külünk Sultan ve 3 nolu Komshu’nun da iyi koşmasını beklerim. Daha sonra 4 nolu Penguen, 7 nolu Sinkızı ve 8 nolu Lady Tulpar sürprize önerimdir.1700 metre kum pistteki Satış-2 koşusunda koşu son derece sürprize açık gözüküyor. Öncelikle 4 nolu Baba Ferhat ve 1 nolu Black Adler önereceğim. Kaba kumu iyi koşması gereken Datome sorunsuz koşabilirse patlama yapabilir. Adalson, Kubi Dayı, Win River Girl ve Ashraqa yazana itiraz etmem. Bomba atım ise Power Of Kayhan.2 yaşlı tayların bu koşusunda orijinlere bakarsak hemen Finesse’in anne kardeşi Bon Bon Bora dikkat çekecektir. Bu kez baba hanesinde Shining Wolf bulunuyor. G1 galibi Prenses Göksu’nun tayı Lion Heart’tan olup hem baba hem anneden sağlam bir orijin olarak gözüküyor. Goldywn isimli bu tay İstanbul’da iyi galoplarıyla biliniyor olup favori olarak koşacaktır. Kuvvetli orijinlerden biri de Ostopet gibi tayları koşan bir kısrağın Cuvee’den olan yavrusu Spartan İlayda’dır. Sürprizi ise Flicker Hope’un kızı Vox’un yavrusu Leyla Sultan’dan bekleyelim. Öncelik Goldwyn ve Spartan İlayda’da olacaktır.Cahide Koşusu’nda tabela dışı kalan Sanberk bu kez kum pistte şansını deniyor. Daha önce bu pistte koşan Son Viraj arkasında ikinci kalan Sanberk rakipleirnin uygunluğu ile bankomdur.1900 metrede yapılacak olan KV8 yarışta kaliteli atları bir arada izleyeceğiz. Bu mesafenin başarılı atlarını ayırmak istediğimizde Tarıkhan’ın 1 kez koşup kazandığını, Kutluerinoğlu 3 kez koşup iki kez ikili yaptığını Egebeyi’nin de yine 1 koşusunda kazandığını görüyoruz. 2.16 civarında koşabilen isimlerden biri bu koşuda kazanacak gibi gözüküyor. Tarıkhan, Egebeyi, Nasuhoğlu, Atasoy, Şahpazlı, Baydarşah, Altunsaray, Borbore ve Batman Aslanı sıralamasını öneririm.Zor programda günün kapanışı da 1900 metrede bir kum yarış ile olacak. Üzerinde durduğum isimlerden biri 8 nolu Fehiman olacak. Dökerbey ardında ikincilik yaptığı son koşusu iyi olan Fehiman 1900-2000 metrede etkili bir at olup bu koşuda öne çıkmasını bekliyorum. İkinci atım ise 1 nolu Sultanbatur olacak. Alibegi’nin 2.17.18 ile kazandığı koşuda üçüncü kalırken boyun-yarım boy farklarla geçilen Sultanbatur ikinci şanslı atımdır. Sürprize önereceğim atlar Delijet, Serdengeçer ve Kartalömer olacak.5 4 3 1 10 81 1 9 2 13 2 7 64 6 1 47 3 3 78 14 4-115-11 12-13