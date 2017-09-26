Şahenk ve Ülker'e: Sakın Fenerbahçe'de yönetici olmayın!

Hürriyet Gazetesi Yazarı, 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan yazısında,'nin seçim gündemine de değindi. Hakan, 2018'de yapılması beklenen seçimli kongrede, adlarıve'un yönetim kurulu listelerinde anılan ünlü iş adamlarıile'e seslendi ve "Sakın Fenerbahçe'de yönetici olmayın" dedi.İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından o bölüm:- FENERBAHÇE’ye yönetici olmak, siyasete atılmaktan bile daha riskli. Sakın yapmayın.- Takım başarısız olur, sizden bilirler. Takım başarılı olur, Aziz Yıldırım’dan bilirler. Sakın bulaşmayın.- Aziz Yıldırım’ı tercih etseniz Ali Koç bozulur. Ali Koç’u tercih etseniz Aziz Yıldırım... Sakın tercih etmeyin.- Futbol meydanı, siyaset meydanından bile acımasız, yıpratıcı ve cepheleşmiş durumda. Sakın girmeyin.- Kafası bozulan karşı takımların taraftarları, Barzani’ye bile uygulanmayan ekonomik ambargoyu sizin ürünlerinize karşı devreye sokar. Sakın ateşle oynamayın.