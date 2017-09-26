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Şahenk ve Ülker'e: Sakın Fenerbahçe'de yönetici olmayın!

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, ünlü iş adamları Ferit Şahenk ile Murat Ülker'e seslendi ve "Sakın Fenerbahçe'de yönetici olmayın" dedi.

26 Eylül 2017, Salı 19:37

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Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan yazısında, Fenerbahçe'nin seçim gündemine de değindi. Hakan, 2018'de yapılması beklenen seçimli kongrede, adları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listelerinde anılan ünlü iş adamları Ferit Şahenk ile Murat Ülker'e seslendi ve "Sakın Fenerbahçe'de yönetici olmayın" dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından o bölüm:

MURAT ÜLKER VE FERİT ŞAHENK’E TAVSİYELER

- FENERBAHÇE’ye yönetici olmak, siyasete atılmaktan bile daha riskli. Sakın yapmayın.

*

- Takım başarısız olur, sizden bilirler. Takım başarılı olur, Aziz Yıldırım’dan bilirler. Sakın bulaşmayın.

*

- Aziz Yıldırım’ı tercih etseniz Ali Koç bozulur. Ali Koç’u tercih etseniz Aziz Yıldırım... Sakın tercih etmeyin.

*

- Futbol meydanı, siyaset meydanından bile acımasız, yıpratıcı ve cepheleşmiş durumda. Sakın girmeyin.

*

- Kafası bozulan karşı takımların taraftarları, Barzani’ye bile uygulanmayan ekonomik ambargoyu sizin ürünlerinize karşı devreye sokar. Sakın ateşle oynamayın.

 




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24 Eylül 2017 Pazar

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7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
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