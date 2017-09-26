  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Rıdvan Dilmen: Lens hedefsiz bir oyuncu

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Quaresma varken Quaresma oynar. Lens hele bu fiziğiyle oynayamaz. Lens hedefsiz bir oyuncu, bu belli." dedi.

  • - A
  • + A
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. 

Dilmen, şunları söyledi:

"Şenol Güneş dün basın toplantısında 'sabır' dedi. Bunu ilk kez duydum. Evet Şampiyonlar Ligi'nde sabırlı oynamak gerekiyor." 

"Maç için 'Beraberlik olursa hayır demem.' deniliyor ama hazır yakalamışken; iki maç 6 puan yapmak yüzde 80 yolu yarılamak demek. Leipzig'i birkaç maç izlesiniz de çok iyi analiz anlamanı gelmez. Çok çabuk çıkan bir takım. Önde pres yapan bir takım beklemiyorum açıkcası. Sabırlı oynaması bu anlamda önemli. Beşiktaş kendi tarzına çıktığı zaman Şampiyonlar Ligi olsa da sıkıntı çeker. 1 puana ben üzülürüm. Fenerbahçe maçından sonra kolay değil inşallah iyi dinlenmiştir."

"Leipzig'i Başakşehir gibi görüyorum ben. Sanki üst düzey bir pilot takımı gibi. Sonuçta Bundesliga sert bir lig ve topun oyunda kaldığı bir lig."

"Quaresma varken Quaresma oynar. Lens hele bu fiziğiyle oynayamaz. Lens hedefsiz bir oyuncu, bu belli."

İlişkili Haber

Beşiktaş-Leipzig (11'ler belli oldu)




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »