Red Bull Sea To Sky Motosiklet Yarışları 28-30 Eylül’de Kemer’de

Organizasyonla ilgili Kemer’deki bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Red Bull Romaniacs Organizatörü Martin Freinademetz, İngiliz yarışçılar Jonny Walker ve Graham Jarvis, İspanyol Alfredo Gomez, Güney Afrikalı Wade Young katıldı.Toplantıda konuşan Kemer Kaymakamı Feslihan, uluslararası bir organizasyonu ilçeye kazandıran herkese teşekkür etti.Yarışlarda bütün sporculara başarılar dileyen Feslihan, "27 ülkeden 200’ü aşkın sporcu katılacak. Yarışlar üç gün olsa da hazırlık aşamaları daha fazla zaman aldı." dedi.KEMK Başkanı Özdemir ise bu yıl 8’inci defa düzenleyecekleri yarışlar öncesi bütün hazırlıkların tamamlandığını, organizasyonun 3 etaptan oluşacağını kaydetti. İlk etabın Kındıl Çeşme Sahili’nde yapılacak plaj yarışı olduğunu hatırlatan Özdemir, "Daha sonra 50 kilometrelik orman etabı olacak. En son gün ise dağ yarışı yapılacak. Bu yıl etapları daha zor hale getirdik. Özellikle 72 kilometrelik dağ etabı daha fazla kondisyon ve güç isteyen bir etap olacak." diye konuştu.Toplantıya katılan yarışçılar daha sonra Beldibi sahilinde gösteri sürüşü yaptı. Sporcuların akrobasi hareketleri, turistler tarafından da ilgiyle izlendi.AA