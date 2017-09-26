PSG’den penaltı yalanlaması

Daha sonra frikik vuruşları sırasında da karşı karşıya gelmişti. PSG’nin Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, Cavani’yi görüşme odasına çağırdığı ve penaltı atışlarını Neymar’a bırakması için 1 milyon Euro (4.2 milyon TL) teklif ettiği iddia edilmişti. Fransız kulübü, bu konuşla ilgili açıklama yaptı ve bunu yalanladı.