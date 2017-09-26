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PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında PSG ile Bayern Münih galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

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Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. B Grubu’ndaki kapışmada Neymar ve Cavani’li PSG, taraftarı önünde Lewandowski ve Robben’li Bayern Münih’i konuk edecek. Saat 21.45’te başlayacak mücadele Tivibuspor2’den canlı olarak ekranlara gelecek. İki ekip de gruptaki ilk maçlarından galip ayrılmıştı.

7 yıl sonra rakipler

Ev sahibinde Pastore, Bayern’de de Bernat ile kaleci Neuer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Almanlar’da Alcantara ile Alaba’nın durumunun şüpheli olduğu ifade edildi. PSG ve Bayern,
son olarak 2000 yılında karşı karşıya geldiler. O dönem Bayern, rakibini sahasında 2-0 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Öte yandan bu grubun diğer mücadelesinde yine aynı saatte Anderlecht-Celtic karşılaşacak.

PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Mücadele TivibuSpor2'ten naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

PSG: Trapp, Alves, Marquinhos, T.Silva, Yuri, Motta, Rabiot, Verratti, Mbappe, Neymar, Cavani.

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Vidal, Tolisso, Robben, Ribery, Müller, Lewandowski.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »