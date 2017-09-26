PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. B Grubu’ndaki kapışmada Neymar ve Cavani’li PSG, taraftarı önünde Lewandowski ve Robben’li Bayern Münih’i konuk edecek. Saat 21.45’te başlayacak mücadele Tivibuspor2’den canlı olarak ekranlara gelecek. İki ekip de gruptaki ilk maçlarından galip ayrılmıştı.Ev sahibinde Pastore, Bayern’de de Bernat ile kaleci Neuer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Almanlar’da Alcantara ile Alaba’nın durumunun şüpheli olduğu ifade edildi. PSG ve Bayern,son olarak 2000 yılında karşı karşıya geldiler. O dönem Bayern, rakibini sahasında 2-0 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Öte yandan bu grubun diğer mücadelesinde yine aynı saatte Anderlecht-Celtic karşılaşacak.karşılaşma saat'de başlayacak. Mücadele TivibuSpor2'ten naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Muhtemel 11'lerPSG: Trapp, Alves, Marquinhos, T.Silva, Yuri, Motta, Rabiot, Verratti, Mbappe, Neymar, Cavani.Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Vidal, Tolisso, Robben, Ribery, Müller, Lewandowski.