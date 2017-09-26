Pınar Karşıyaka’nın rakibi Alba Fehervar

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Estonya’dan Kalev Cramo’yu 79-64 mağlup eden Macar ekibi Alba Fehervar, Pınar Karşıyaka’nın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.Estonya’da Kalev Cramo’nun 78-71 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşı, Macaristan’ın Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Salonu’nda oynandı. Müsabakada Kalev Cramo’ya 79-64 üstünlük kuran Alba Fehervar, rakibini eledi ve 3. ön eleme turunda Pınar Karşıyaka ile eşleşti.FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka, 3. ön eleme turu ilk maçını 29 Eylül Cuma günü Macaristan’da, rövanşı ise 2 Ekim Pazartesi günü İzmir’de oynayacak.