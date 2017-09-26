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Pınar Karşıyaka’nın rakibi Alba Fehervar

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Estonya’dan Kalev Cramo’yu 79-64 mağlup eden Macar ekibi Alba Fehervar, Pınar Karşıyaka’nın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Estonya’dan Kalev Cramo’yu 79-64 mağlup eden Macar ekibi Alba Fehervar, Pınar Karşıyaka’nın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Estonya’da Kalev Cramo’nun 78-71 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşı, Macaristan’ın Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Salonu’nda oynandı. Müsabakada Kalev Cramo’ya 79-64 üstünlük kuran Alba Fehervar, rakibini eledi ve 3. ön eleme turunda Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka, 3. ön eleme turu ilk maçını 29 Eylül Cuma günü Macaristan’da, rövanşı ise 2 Ekim Pazartesi günü İzmir’de oynayacak.
 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

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    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
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    1- 1
    Kayserispor
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    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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