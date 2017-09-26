PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

'in açıklaması şu şekilde:1- BEŞİKTAŞ A.Ş. A.Ş.'nin, A takım listesinde 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken 11 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcubildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,A.Ş.'nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verildi.