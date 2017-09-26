Partizan'dan Obradovic'e özel t-shirt

, 1992'de tarihinin ilk ve tek Euroleague şampiyonluğunu kazandıran efsane'i ağırlamaya hazırlanıyor.Eski oyuncusu ve antrenörü Zeljko Obradovic için Partizan cephesinde hazırlıklar yoğun.Üzerinde Obradovic'in silüetinin olduğu ve "Her şeyi hatırlıyorum" yazılı t-shirt Partizan - Fenerbahçe Doğuş maçına özel satışa çıkmış durumda.Alexander Raskovic de t-shirtün görselini Twitter adresi üzerinden paylaştı.