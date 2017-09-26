Paris Saint Germain-Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?​

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yarın akşam nefesler kesilecek. Kupanın iki favorisinden olan dünya devleri karşı karşıya gelecek’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu’nde ikinci hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. B Grubu’ndaki kapışmada’li, taraftarı önünde’li’i konuk edecek.karşılaşma'den naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...: Trapp, Alves, Marquinhos, T.Silva, Yuri, Motta, Rabiot, Verratti, Mbappe, Neymar, Cavani: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Vidal, Tolisso, Robben, Ribery, Müller, Lewandowskiİki takım bu maçla birlikte tarihleri boyunca 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Paris St Germain 4, Bayern Münih 2 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı. Paris St Germain 8 gol atarken, Bayern Münih 8 golle karşılık verdi..Ev sahibinde Pastore, Bayern’de de Bernat ile kaleci Neuer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Almanlar’da Alcantara ile Alaba’nın durumunun şüpheli olduğu ifade edildi. PSG ve Bayern, son olarak 2000 yılında karşı karşıya geldiler. O dönem Bayern, rakibini sahasında 2- 0 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Öte yandan bu grubun diğer mücadelesinde yine aynı saatte Anderlecht-Celtic karşılaşacak.PSG’den penaltı yalanlaması PSG’nin, Lyon’u 2-0 yendiği mücadelede sırasında kazanılan penaltı atışı sırasında Cavani, topu Neymar’a bırakmamıştı. Daha sonra frikik vuruşları sırasında da karşı karşıya gelmişti. PSG’nin Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, Cavani’yi görüşme odasına çağırdığı ve penaltı atışlarını Neymar’a bırakması için 1 milyon Euro (4.2 milyon TL) teklif ettiği iddia edilmişti. Fransız kulübü, bu konuşla ilgili açıklama yaptı ve bunu yalanladı.Geçen sezon Bayern Münih formasıyla futbola veda eden İspanyol yıldız Xabi Alonso, yeşil sahalardan daha fazla uzak kalamayacağını açıkladı. 35 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, futboldaki kariyerine artık teknik adam olarak devam edeceğini belirtti. Hatta Alonso’ya bazı kulüplerden de teklifler geldiği konuşuluyor.