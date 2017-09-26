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Paris Saint Germain-Bayern Münih maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda PSG, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

27 Eylül 2017, Çarşamba 23:45

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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçlarını kazanan PSG ve Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Yıldızların sahne aldığı, Parc de Princes'de dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı Dani Alves, Cavani ve Neymar'ın golleriyle 3-0 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Geçtiğimiz hafta, Neymar ve Cavani arasında yaşanan penaltı krizi nedeniyle, gözlerin iklinin üzerinde olduğu gecede, Neymar'ın kaçırdığı bir gol sonrası, Cavani'nin onu teselli etmesi, aradaki buzların eridiğini gösterdi.

Grubun diğer maçında ise Celtic, deplasmanda Anderlecht'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

PSG'nin ilk 11'i: Areola; Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Motta, Verratti, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Bayern Münih'in ilk 11'i: Ulreich; Kimmich, Süle, Martínez, Alaba; Vidal, Thiago, Tolisso; Müller, Lewandowski, James.




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