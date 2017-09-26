Osmanlıspor ara vermedi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya’dan öğlen saatlerinde hava yoluyla Ankara’ya gelen takım, Batıkent Tesisleri’ne geçti.Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen futbolculara, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı uygulandı.Mor-sarılı diğer oyuncular ise koordinasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.