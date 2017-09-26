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Onur Kıvrak: "Beşiktaş maçını kazandığımızda her şey yoluna girecek"

Trabzonspor takım kaptanı Onur Kıvrak, bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2017, Salı 19:18

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Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında çok büyük bir keyif aldığını söyleyen Onur, "Dün arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında büyük bir keyif aldık ama ikinci yarıda işler değişti. Benim şahsi görüşüm bir defa iki defa bir bu tip olaylar bir takımın başına gelebilir. Bizim başımıza geldi. Bundan gerekli dersleri çıkaracağız. Beşiktaş maçını kazandığımızda her şey yoluna girecek" diye konuştu.

"OYNASAM SUÇLUYUM, OYNAMASAM SUÇLUYUM"

Trabzonspor'da 10 yılının geçtiğini hatırlatan Onur Kıvrak, "Bir sakatlığım vardı, ciddi bir sakatlıktı. Herkesin bildiği bir sakatlıktı. Oynamak istememe rağmen olmadı. Oynamadım, bir baktım manşetlerde 'Onur parasını beğenmiyor' deniyor. 10 yıllık Trabzonspor kariyerimde para tartışması olmadı. bu kulüpte kimsenin parası kalmamıştır, benim bu zamana kadar tüm elde ettiğim şeyler, bu camia sayesinde. Bir algı var, oynadığın zaman suçlu, oynamadığın zaman suçlu" dedi.

"10 YILLIK KARİYERİMDE BİRÇOK FIRSATI REDDETMİŞİMDİR"

Trabzonspor kariyerinde başka takımlardan teklifler aldığını söyleyen Onur, "Fırsatlar olmuştur gitmemişimdir. Beni ben yapan kulüp burası. Belki 'Onur çok uzun süre kaldı, gitmeli' diyen insanlar vardır, belki 2011'i çok dile getirdiğim için rahatsız olan insanlar vardır. Ben her zaman doğruyu söylerim. Yatağa yattığım zaman kafam o kadar rahat ki" şeklinde konuştu.

"SAKAT SAKAT OYNUYORUM"

Geçen sene Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçtan sonra MR'a gittiğini söyleyen Onur, "Sol çapraz bağımın kopuk olduğunu söylediler. Ben istesem ameliyat olur, yattığım yerden para kazanırdım. Ama yapmadım. Ben hala çapraz bağım kopuk oynuyorum. Bunlara rağmen hala Onur şöyle, Onur böyle deniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kalbimdeki Trabzonspor sevdası asla kazınmaz" diyerek sözlerini noktaladı.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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