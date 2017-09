"Mustafa V. Koç Spor Ödülü" sahiplerini buldu

Başarılı ve vizyoner iş insanı kimliğinin yanı sıra spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç’un bu alandaki vizyonunu sürdürmek amacıyla "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla Mustafa V. Koç Spor Ödülü düzenlendi.Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün ilkine, 98 aday arasından finale kalan Akgül ile Girişmen layık görüldü.Akgül ile Girişmen, Koç logosunun mimarı olan ünlü tasarımcı Chermayeff’in dizayn ettiği ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç’un elinden alırken, aynı zamanda toplam 200 bin liralık maddi ödüle de sahip oldu.Ödül töreninde konuşan Caroline Koç, organizasyonun ilk yılında, önemli sporcuların aday gösterildiği listeden tek isim seçmekte zorlandıklarını belirterek, nitekim bu yıl özelinde istisna yaptıklarını ve iki sporcuyu ödüllendirdiklerini söyledi.Akgül ile Girişmen’i, gerek kişiliklerinde tüm olimpik değerleri temsil etmeleri gerekse azim, disiplin ve özverili çalışmalarla yakaladıkları dünya çapındaki sportif başarıları dolayısıyla seçtiklerini belirten Koç, "Her iki sporcumuzu da gönülden kutluyor ve gelecekteki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum." dedi.Caroline Koç, düzenledikleri ödül töreni ile merhum Mustafa Koç’un en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Amacımız, kendisi gibi spora tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek, Mustafa’nın karakterinin önemli bir parçası olan sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek. Mustafa’nın, sporun neredeyse her dalına ilgisi ve profesyonel seviyede yeteneği vardı. Sporun birleştirici gücüne inanır, dostluğu ve dayanışmayı geliştirmesini çok önemserdi. Sadece kazanmak için yarışmazdı. Sportmenlik değerlerini, başarının önünde tutardı. Fair play, centilmenlik, zarafet, rakibine, izleyiciye ve oyunun kendisine saygı, evrensel etik değerlere bağlılık, başkalarıyla değil kendinle yarışmak, hiçbir koşulda pes etmemek, hep daha iyisini hedeflemek. Bunların hepsi de Mustafa’yı Mustafa yapan değerlerdi"Koç, Mustafa Koç’un en büyük hayalinin, Türkiye’den uluslararası sporcular çıkması ve yetenekli gençleri teşvik etmek olduğunu, bu amaçla henüz hayattayken söz konusu ödülün temellerini attığını bildirdi.İlk kez takdim ettikleri ödül ile Mustafa Koç’un bu vizyonunu sürdürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Koç, "Ailesi olarak her zaman bu ödülü geliştirerek doğru kişilere ulaşmasını sağlayacak enerji ve isteğe sahibiz. Arzumuz nesiller boyunca bu ödülü yaşatmak." ifadelerini kullandı.Koç, en büyük hedeflerinin, olimpizm ruhunu bir dünya görüşü, yaşam tarzı olarak yaygınlaştırmak ve bu alanda topluma örnek teşkil eden insanları ve kurumları gündeme taşımak olduğunu da belirtti.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile yaşamlarında dostluk, mükemmellik ve saygı gibi olimpik değerleri kendilerine ilke edinmiş ve bu değerlerin kitleler tarafından özümsenmesine büyük katkı sağlamış kişilerin ödüllendirileceğini bildirdi.Erdener, olimpik değerlerin sadece sporda değil, yaşamın her boyutu için geçerli olduğuna dikkati çekerek, söz konusu ödülün bu değerleri hayatının merkezine koyan Mustafa V. Koç adına ve anısına olmasının önemini vurguladı.Her biri bu değerleri yaşayan ve başkalarının da yaşaması için katkı sağlayan 98 aday arasından ödül sahiplerini belirlemenin kolay olmadığını belirten Erdener, "İnsan onurunu koruyan ve barışçıl toplumlar yaratılmasına özendirici rol oynayan olimpik değerlerin içselleştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlarımızın sayılarının her yıl daha da artmasını ve geleneksel hale dönüşecek Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile daima onurlandırılmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.AA