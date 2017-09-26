Mustafa Koç Spor Ödülü Akgül ve Girişmen’in

İş adamı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016’da aramızdan ayrılmıştı. İş dünyasının yanı sıra spora da önemli katkılarda bulunan Mustafa Koç’un bu vizyonunu sürdürmek amacıyla “Olimpik Değerlere Katkı” temasıyla Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün ilki düzenlendi. Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ödül organizasyonu için 98 aday belirlenmişti.Ödülün ilk sahipleri Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile paralimpik oyunlar ve dünya şampiyonu milli okçu Gizem Girişmen oldu. İki sporcu, Koç logosunun mimarı olan ünlü tasarımcı Chermayeff’in dizayn ettiği ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç’un elinden alırken, aynı zamanda toplam 200 bin liralık maddi ödüle de sahip oldu.Törende konuşan Caroline Koç, “Önemli sporcuların aday gösterildiği listeden tek isim seçmek çok zordu. Nitekim bu yıl özelinde istisna yaparak iki sporcuyu ödüllendirdik. Her iki sporcumuzu da gönülden kutluyor ve gelecekteki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Arzumuz, nesiller boyunca bu ödülü yaşatmak” ifadelerini kullandı.