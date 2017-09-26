Muhammed Özbek'ten gümüş madalya

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde Türkiye, 17 yaş altı erkekler 69 kiloda Muhammed Özbek ile gümüş madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen organizasyona 17 yaş altı erkekler ve kızlar müsabakaları ile devam edildi.Erkekler 69 kiloda Muhammed Özbek, silkmede kaldırdığı 162 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Muhammed Özbek, koparmada 128 kilo ile beşinci, toplamda da 290 kilo ile dördüncü sırada yer aldı.Aynı kategori ve kiloda yarışan bir diğer milli halterci Devran Kayra ise koparmada 126, silkmede 156 ve toplamda 282 kiloya ulaşarak Avrupa yedincisi oldu.17 yaş altı kızlar 58 kiloda podyuma çıkan Fulya Büyükleblebi, koparmada 75 ve toplamda 170 kiloyla 6. olurken, silkmede de 95 kilo ile 5. basamakta yer aldı.Aynı kategori ve kilodaki milli sporcu Burcu Alıcı ise koparmada kaldırdığı 76 kilo ile dördüncü, silkmede 92 kilo ile 8. ve toplamda da 168 kiloya ulaşarak 7. oldu.Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 7 altın, 10 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 31 madalya elde etti.