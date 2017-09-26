Monaco-Porto maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş ile birlikte'nde G Grubu'nda yer alanile2. hafta maçında'de karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında galibiyet alamayan iki takımda ilk galibiyetleri için mücadele edecek. G Grubunda Beşiktaş'ın liderliği bulunuyor.İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.'de başlayacak karşılaşma'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.Benaglio, Toure, Glik, Jemerson, Jorge, Fabinho, Moutinho, Sidibe, Tielemans, Diakhaby, FalcaoCasillas, Pereira, Marcano, Felipe, Telles, Corona, Torres, Pereira, Brahimi, Aboubakar, MaregaPortekiz Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada henezü puan kaybetmeyen Porto bu sezonki ilk mağlubiyetini beşiktaş karşısında almıştı.Fransa Ligi'nde PSG'nin ardından 2. sırada bulunan Monaco'nun bu sezon ligde tek mağlubiyeti bulunuyor. Monaco çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.