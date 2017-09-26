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Monaco-Porto maçı hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile birlikte G Grubu'nda yer alan Monaco ile Porto 2. hafta maçında Fransa'da kozlarını paylaşacak. Peki, Monaco-Porto maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

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Beşiktaş ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Monaco ile Porto 2. hafta maçında Stade Louis 2'de karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında galibiyet alamayan iki takımda ilk galibiyetleri için mücadele edecek. G Grubunda Beşiktaş'ın liderliği bulunuyor.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. 

Monaco-Porto maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler...

Monaco: Benaglio, Toure, Glik, Jemerson, Jorge, Fabinho, Moutinho, Sidibe, Tielemans, Diakhaby, Falcao

Porto: Casillas, Pereira, Marcano, Felipe, Telles, Corona, Torres, Pereira, Brahimi, Aboubakar, Marega

Portekiz Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada henezü puan kaybetmeyen Porto bu sezonki ilk mağlubiyetini beşiktaş karşısında almıştı.

Fransa Ligi'nde PSG'nin ardından 2. sırada bulunan Monaco'nun bu sezon ligde tek mağlubiyeti bulunuyor. Monaco çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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