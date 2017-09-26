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Monaco-Porto maç sonucu: 0-3

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri Monaco ile Porto, Fransa'da karşı karşıya geldi.  Porto, Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın iki gol attığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakipleri Monaco ile Porto, Fransa'da karşı karşıya geldi. 

Mücadelede gol perdesi, 31. dakikada Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın golüyle açıldı. Bu gol, il yarının da skorunu belirledi ve Porto, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Monaco, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Diakhaby çıkarken Carrillo girdi. 69. dakikada bir kez daha sahne alan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı. 

Mücadele son dakikalar oynanırken Layun, durumu 3-0 yaptı ve 90 dakikanın skorunu tayin etti.

Monaco, bu sonuçla 2 maçta aldığı 1 puanla grupta son sıraya düştü. Porto ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

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22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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